“Radar” con Scano 

Alle 21 ritorna Radar, a cura di Nicola Scano (nella foto) con la regia di Beppe Passavanti. I temi della puntata: da Gaza all’Ucraina, scenari e difesa nel mondo che verrà con il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica. Energia: un arbitro tra crescita, economia e declino con Roberto Battiston, professore di Fisica sperimentale all’Università di Trento. Le trappole del potere di genere, il caso Cinzia Pinna con Rita Dedola, avvocata, esperta in pari opportunità. Valori e identità, oltre il turismo. La nuova narrazione sarda con Lucio Lamberti, professore di Marketing al Politecnico di Milano. La partita della speranza, tifosi rossoblù al centro della savana con Carlo Rotondo missionario in Tanzania.