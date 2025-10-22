“Radar” con Scano 

VaiOnline
Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano con la regia di Beppe Passavanti. I temi di oggi. Percorsi di pace, l’Europa ha perso la strada? Con Pier Ferdinando Casini, presidente dell’Interparlamentare Italiana. Riforme e democrazia. L’Italia che verrà con Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Big tech, pensare con AI. L’allarme degli editori, con Francesco Paolo Micozzi, professore di Informatica Giuridica Università di Perugia. Transizione green, assalto senza rete con Alfonso Damiano, professore di Ingegneria Elettrica ed Elettronica Università di Cagliari. ‘’Facciamo il punto’’, una proposta per il futuro. Con Marco Meloni, senatore Pd. ‘’La Voce Sarda’’, su Videolina storie e personaggi dell’Isola con Ambra Pintore.

