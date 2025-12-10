VaiOnline
11 dicembre 2025

“Radar” con Scano 

Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar” a cura di Nicola Scano. La regia è di Stefano Perra. In questa puntata: Eurallumina, il nodo degli asset russi, per il Governo polo strategico, ma bloccato, con Emanuele Cani, assessore regionale dell’Industria. Europa-Stati Uniti: i volenterosi, l’Italia e l’addio di Trump con Marco Di Liddo, direttore del Centro studi internazionali. Gli italiani nella cetomedizzazione, l’analisi del Paese nel 59esimo rapporto Censis con il direttore Massimiliano Valerii. Algoritmi di Natale, sotto l’albero (e non solo) decide l’IA? Con Dario D’Elia, giornalista tech di Wired e Repubblica. Tra Stato e Statuto, un perimetro possibile per la nuova autonomia con Salvatore Cubeddu, sociologo e scrittore.

