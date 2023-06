“Radar” con Scano  

Alle 21 oggi ritorna “Radar” con Nicola Scano, nella foto. Si parte con gli appunti di copertina di Flavio Soriga. Subito dopo ospite il studio il sindaco Mario Puddu che ritorna alla guida del Comune di Assemini.

Subito dopo l’emergenza cavallette con Valeria Satta assessore regionale dell’Agricoltura. A seguire si parla dell’Italia e del centrodestra dopo il Cavaliere con Giuseppe Cossiga, ex sottosegretario alla Difesa nel quarto governo Berlusconi. Mutui e risparmi, un’estate caldissima con Riccardo De Lisa docente di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Cagliari. Infine fenomeno Cagliari con Dionisio Mascia, ex direttore de L’Unione Sarda e opinionista rossoblù in prima linea.