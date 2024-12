“Radar” con Scano 

Alle 21 ritorna “Radar” su Videolina a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti. In questa puntata: l’Italia del rapporto Censis, ‘’continuità nella medietà’’. Con il direttore Massimo Valerii; una casa per Natale, la speranza in Ucraina. Con Ignazio Schintu, direttore operazioni della Croce Rossa; Portovesme, i tavoli senza risposte. Con don Antonio Mura, responsabile della pastorale del lavoro di Iglesias; le innovazioni del 2024, i cambiamenti ‘’nascosti’’ di tutti i giorni. Con Dario D’Elia, giornalista di Wired e Repubblica; i sardi e la stampa, domanda e offerta nel rapporto Corecom. Col presidente Sergio Nuvoli; le rinnovabili e il 2025, quello che potrebbe succedere tra Corte Costituzionale e Palazzo Chigi. Con Mauro Pili caporedattore dell’Unione Sarda.