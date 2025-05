“Radar” con Scano 

Alle 21 su Videolina appuntamento con “Radar”, a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. I temi e gli ospiti della puntata. Economia, non solo dazi. Il caso Italia tra debito e produttività con Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. La rinascita delle miniere, dall’energia gravitazionale alla sfida di Einstein Telescope con Emanuele Cani, assessore regionale dell’Industria, e Francesco Lippi, amministratore unico di Carbosulcis. Oltre l’insularità, soluzioni europee per la crescita con Mauro Carta presidente Acli Sardegna, Vania Statzu, dell’Istituto Acli per la Ricerca e Sviluppo; Stefano Matta, professore di scienze economiche UniCa.