“Radar” con Scano 

Alle 21 ritorna, su Videolina, “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti. In prima pagina Cagliari che si trasforma in cantiere, con il sindaco Paolo Truzzu. Omogenitorialità, tra diritti e ostacoli normativi. Con Silvia De Simone, referente in Sardegna delle Famiglie Arcobaleno. I costi dell’energia sono finalmente stabili? E perché si riparla del nucleare? Con Gionata Picchio vicedirettore di Staffetta Quotidiana. Einstein Telescope, ecco quello che serve per far vincere la candidatura italiana. Con Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La politica. Prove di unità all’opposizione? O competizione sui temi della sinistra? Con Ettore Licheri, del Movimento Cinquestelle, vicepresidente Commissione Esteri del Senato

Gli appunti di copertina con Flavio Soriga.