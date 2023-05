“Radar” accesi 

Alle 21 ritorna su Videolina “Radar” a cura di Nicola Scano e Beppe Passavanti

I temi e gli ospiti della puntata: autonomia differenziata, Calderoli in consiglio regionale. Con i capigruppo del Pd, Gianfranco Ganau e della Lega Michele Ennas; la denuncia di padre Paolo Contini. Perdono e giustizia per gli abusi subiti in seminario; la guerra degli aeroporti. Con Umberto Borlotti, ex direttore generale della Sogeaal; la Sardegna e il Mediterraneo. Con Giovanni Sistu, geografo; siccità o alluvioni. Con Massimiliano Fazzini, climatologo, docente dell’Università di Ferrara e coordinatore del team sul rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale. Gli appunti di copertina con Flavio Soriga.