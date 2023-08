Racket del voto: Trump, altri guai  

Washington. Una caccia alle streghe, un’interferenza elettorale da parte di procuratori «mostri controllati e coordinati dal dipartimento della Giustizia e dai pazzi della sinistra radicale, un totale shutdown della democrazia».

Donald Trump chiede il rinvio di tutti i processi a dopo le elezioni e sfoga tutta la sua ira sul social di casa Truth per la quarta incriminazione per i tentativi di sovvertire il voto del 2020 in Georgia. Tra i 18 sotto accusa anche il suo ex avvocato personale Rudy Giuliani, il suo ex capo dello staff Marc Meadows, nonché i legali Kenneth Chesebro e John Eastman, gli architetti del piano per usare elettori fake pro Trump in Georgia e in altri Stati vinti da Joe Biden. Tutti dovranno presentarsi per la formalità di rito al carcere locale (ammesse le tv) entro il 25 agosto.

Il tycoon ha annunciato per lunedì una conferenza stampa dove presenterà un «ampio, complesso, dettagliato ma irrefutabile rapporto sulle frodi elettorali presidenziali accadute in Georgia»: un report di 100 pagine «definitivo, dopo il quale tutte le accuse contro di me e gli altri dovrebbero essere lasciate cadere».

Si prevede il solito show, che probabilmente oscurerà la visita di Joe Biden lo stesso giorno alle Hawaii. Nelle precedenti incriminazioni l'ex presidente - che continua a godere della solidarietà di quasi tutto il partito e dei suoi rivali - aveva già collezionato 78 capi di imputazione. Ora ne aggiunge altri 13 e sale a 91 ma con un'accusa ben più insidiosa e imbarazzante: la violazione della versione statale della legge anti racket, nota come Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), una normativa che prevede da 5 a 20 anni di reclusione e che in genere è usata contro la mafia, ad esempio per condannare boss come John Gotti e Vincent Gigante.

Per il pubblico ministero in effetti Trump è stato il capo di una cospirazione, di un’impresa criminale per cambiare illegalmente l'esito delle elezioni a suo favore, con la complicità consapevole e deliberata di 18 fedelissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA