Racket degli affitti, in cella lo zio di Kata 

Firenze. Lo zio materno di Kataleya - la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno - è stato arrestato altri tre uomini nelle indagini sul “racket degli affitti”, le estorsioni agli immigrati romeni e peruviani. Argenis Abel Alvarez Vazsquez detto Dominique, 29 anni, risulta l'ultimo parente ad aver visto la nipote Kata prima del sequestro. La sorella Kathrine Alvarez aveva affidato a lui e alla cognata la bambina prima di andare a lavorare.

Le accuse

Mentre la polizia eseguiva gli arresti, i carabinieri hanno eseguire una decina decreti di perquisizione a familiari e parenti di Kata, più altre persone. Sono soggetti che non risultano indagati, ma le ispezioni sono «di interesse - spiega la Dda - per le investigazioni in corso per il sequestro di persona a scopo di estorsione», che è l'ipotesi di reato con cui la procura conduce l’inchiesta per ritrovare Kata. Gli arresti invece non riguardano direttamente il rapimento di Kata ma il contesto di illegalità nell’ex albergo in cui la bimba, come decine di altri minori, viveva. Il gip Angelo Pezzuti ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - chiesta dalla Dda - a carico dello zio di Kata e contro i peruviani Carlos Martin De La Colina Palomino, 37 anni, noto a tutti nell’ex Astor solo come Carlos - ritenuto un riferimento dei traffici nell’ex hotel - Nicola Eduardo Lenes Aucacus, 39 anni, e Carlos Manuel Salinas Menac, 63 anni. I quattro sono accusati a vario titolo di estorsione, tentativi di estorsione e rapina e minacce ai danni di altri occupanti tra il novembre 2022 e il maggio 2023.

Incappucciati

Inoltre per un episodio del 28 maggio 2023, forse il più eclatante tra quelli noti prima della sparizione di Kata, sono accusati di tentato omicidio e lesioni gravi per il caso dell’occupante ecuadoregno che, temendo di essere ucciso, si lasciò cadere in strada da una finestra dell'Astor riportando traumi e fratture. Gli arrestati sono sospettati di aver attivato una spedizione punitiva - insieme a una decina di altre persone da identificare - contro l'ecuadoregno e la sua fidanzata così come contro un'altra coppia che alloggiava nella stanza accanto. Agirono con mazze da bseball e molti erano incappucciati

RIPRODUZIONE RISERVATA