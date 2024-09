Rachele Mussolini passa a Forza Italia 

L'azzurro piace alle discendenti del Duce: Rachele Mussolini, nipote del dittatore fascista e campionessa di preferenze al Consiglio comunale di Roma, lascerà Fratelli d'Italia per approdare a Forza Italia, il partito dove da anni milita la sorella Alessandra. «Sono moderata e centrista», ha commentato, motivando la sua decisione.

Dopo l’anticipazione di Repubblica, ieri la diretta interessata ha ufficializzato l'addio al partito di Giorgia Meloni con una lettera ai suoi ormai ex colleghi dell'Aula Giulio Cesare. Una decisione che la consigliera comunale, al suo secondo mandato in Campidoglio, meditava da tempo: «Ringrazio FdI - afferma - per aver creduto in me e avermi sostenuta per due candidature. L'affetto e la stima rimangono ma per me è tempo di voltare pagina e approdare in un partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata e centrista». Dirà poi all'Huffington Post: «Il mondo cambia, la destra cambi. Non si può avere paura di parlare di eutanasia o di ius scholae». Proprio la battaglia di quest'estate di Antonio Tajani per la cittadinanza a chi studia in Italia l’avrebbe convinta a fare il salto. Rachele Mussolini ha tenuto in questi anni un atteggiamento moderato rispetto al cognome che porta: dopo il pieno di voti alle Comunali spiegò che il successo alle urne era dovuto al suo lavoro per la città, non al suo avo.

RIPRODUZIONE RISERVATA