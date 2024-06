«Racconto l’utopia dell’Amazzonia  ma penso anche alla vostra Isola» 

«Il documentario è l'avamposto dove si battaglia per la sopravvivenza del cinema, dove si sperimenta ancora sui linguaggi». Il regista siciliano Edoardo Morabito è uno degli ospiti illustri della quinta edizione di “Asincronie”, il festival internazionale di cinema documentario ideato e curato dal collettivo di filmmaker e fotografi 4CaniperStrada. Quattro angoli di Sassari ospiteranno sino a domenica una programmazione ricca che ha come altra guest star lo spagnolo Oskar Alegria vincitore con “Zinzindurrunkarratz” della Targa “Gian Paolo Paoli” al Festival dei Popoli per il miglior film antropologico.

Per la Palestina

Tutta la giornata conclusiva del 30 giugno sarà dedicata al cinema palestinese, con la proiezione di un film proveniente dal Palestine Film Institute: “Scenes of the Occupation from Gaza” (1973), opera rara del leggendario regista Mustafa Abu, uno dei fondatori della Palestine Film Unit. Sarà inoltre presente Emily Jacir, regista e artista di Betlemme.

Il protagonista

Il siciliano Morabito sottolinea: «Questo festival mi sembra una gran bella boccata d'aria, perché oggi nel cinema siamo schiacciati un po' nel linguaggio, parlano tutti uguale, invece nel documentario per il cinema si sperimenta ancora». Morabito, catanese, classe ‘79, nel 2003 frequenta il corso di montaggio presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con la docenza di Roberto Perpignani. Nel 2006 il cortometraggio di video arte "BicoØ” viene presentato al Taormina Film Festival. Nel 2008 dirige il documentario “Lo stretto obbligato”, selezionato, tra gli altri, al Roma Film Festival. Il regista vanta una doppietta al Premio Solinas: menzione speciale nel 2010 per “I fantasmi di San Berillio” («una bella spinta per l'autostima visto che era una piccola opera autoprodotta») e menzione speciale nel 2017 per il progetto “The Outpost” diventato poi un lungometraggio prodotto con Rai Cinema e presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia. Outpost, che significa avamposto, narra la vera storia dell'eco-guerriero Christopher Clark e del suo sogno di portare i Pink Floyd in Amazzonia per un concerto di sensibilizzazione per la costituzione della riserva naturale di Xixuau-Xiparina, un parco di 581.000 ettari a nord di Manaus. Un'utopia non realizzata. «Ma portare avanti i sogni e gli ideali dà significato all'esistenza, comunque muovi la realtà e ti migliori», spiega il regista siciliano.

Natura da proteggere

Il film tocca anche argomenti sensibili in Sardegna: la sostenibilità dei modelli alternativi di energia e la tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico. «Il modello del capitalismo sfrenato assorbe ormai qualsiasi possibilità. Un modello che, applicato su larga scala, finisce per portare problemi».

