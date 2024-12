«Racconto le radici della mia città» 

La miniera, la fatica, le battaglie per il lavoro e il sacrificio di tanti uomini raccontati in una mostra di migliaia di fotografie che si intrecciano con i ricordi di una vita trascorsa nel cuore di Iglesias. Franco Baraglia, barbiere storico della città oggi in pensione, è nato il 29 dicembre del 1941 e, sin da quando era bambino, la sua vita si è legata a doppio filo a quella degli abitanti della città di cui è un profondo conoscitore.

La passione

L' amore e la passione per il sapere, per i libri e la fotografia, lo hanno accompagnato in tutti gli anni in cui è stato uno dei barbieri più noti della città, seguendo, sin da ragazzo, le orme del padre. Nel salone, in via Baudi di Vesme, era riuscito a creare una piccola libreria, dando vita ad un intenso scambio culturale fra le persone che usavano frequentare questo piccolo paradiso del sapere. «Anno dopo anno – racconta – ho anche iniziato a collezionare le foto e le immagini più belle e significative dell’attività estrattiva di un tempo. Raccontano la bellezza e la memoria dell' epopea mineraria dalla fine dell' ottocento». Scatti di vita, di sudore e di fatica narrano non soltanto il suo amore per la storia, ma anche la sua grande sensibilità per conservare e tramandare la memoria di un passato che ha segnato il presente e il futuro di questa città. Da qualche settimana, nel cuore del centro storico, questa eccezionale e unica raccolta si è trasformata in una mostra fotografica a disposizione di cittadini e turisti che vogliono scoprire la storia e la memoria dell’attività mineraria nel Sulcis Iglesiente

Il lavoro

Aperta a pochi passi dalla Chiesa delle Anime, la mostra sta riscuotendo grande successo, con già più di mille visitatori in poche settimane. Ha scelto ogni immagine con cura, per ripercorrere la vita non soltanto degli uomini di miniera ma anche delle donne, le cernitrici che hanno avuto un prezioso ruolo nell’attività delle miniere. La memoria e il futuro, il progresso e la speranza: sono questi i capisaldi del progetto che Franco Baraglia sta lanciando e portando avanti con la sua mostra. «La mostra sarà aperta per tutto il periodo delle festività del Natale e vorrei che fosse un laboratorio di idee e discussioni, una occasione di incontro per tutti. – sottolinea – Sono molto felice di avere realizzato questo progetto che mi permette di dare vita alla memoria. La mostra è stata oggetto di visite anche da parte delle scuole e gli studenti hanno desiderato lasciare dei commenti particolari e emozionanti insieme alla loro firma».. Questo il senso del laboratorio di idee, «dove le persone possono donare qualcosa di bello che conservano nel loro cuore. Una passione, un’emozione, un ricordo che appartiene a un percorso di vita. La mostra fotografica è stata allestita con l’aiuto e la collaborazione di tanto commercianti della antica “ruga mercatorum”, meglio conosciuta come via Commercio. Tutti hanno voluto aiutarlo: «Ringrazio davvero tutti i miei amici e conoscenti commercianti - conclude Franco Baraglia - che mi hanno aiutato a realizzare il mio progetto. Sono stati preziosi collaboratori e hanno contribuito al successo della mostra fotografica».

