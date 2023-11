«Racconto la mia città con la satira» 

La storia si ripete, cambiano i protagonisti e le dinamiche, ma mai la genialità di riuscire raccontarle attraverso la satira. Un anno illustrato e disegnato nell’opera “Secondo e ultimo almanacco satirico iglesiente, fatti e misfatti della cronaca cittadina”. L’autore è il 57 enne Massimo Piga e la satira lè o strumento con il quale ha dato vita a 100 tavole dove “ogni somiglianza a persone o cose è puramente casuale”.

I temi

Ma nulla è casuale e benché nelle vignette non compaiano mai i nomi dei protagonisti, il tratto dell’artista è tanto preciso da non lasciare spazio ai dubbi: «Ho preso spunto dai fatti di cronaca locale che più mi hanno ispirato e colpito. - dichiara Massimo Piga - Sanità, personaggi, eventi e soprattutto politica, considerando che lo scorso maggio si sono svolte le elezioni comunali che hanno riempito le pagine dei giornali e le bocche di tutti». In una delle tavole è raffigurata la squadra dei nuovi assessori eletti e mentre la didascalia spiega: «sono ben quattro gli assessori della giunta uscente e tre nuovi», un anziano sorretto da un tutore passa davanti al gruppo apostrofando in lingua sarda: «Tutta questa baraonda per vedere le solite facce». «L’ironia, la satira, sono un mezzo importante e troppo spesso sottovalutato. - dice l’assessora Giorgia Cherchi, una delle protagoniste delle vignette - La verità è che sarebbe opportuno utilizzarla più spesso, la leggerezza e l’educazione di Max Piga nel rappresentare certi avvenimenti, senza mai scadere nella volgarità e riuscendo sempre a rendere ogni dinamica più leggera, è un esempio da seguire in diversi ambiti, anche in quello politico».

I personaggi

Persino un riconoscibilissimo presidente della Regione Christian Solinas non è scampato alla matita dell’artista; in occasione della notizia che annunciava la città di Iglesias inserita fra le dodici realtà italiane dello slow food travel per la promozione enogastronomica, il presidente si rivolge a due organizzatori che brindano dietro una tavola imbandita, chiedendo se potesse effettuare un assaggino: «Ma chi è, l’hai invitato tu?» chiede uno degli operatori all’altro.

Il presidente dell’Auser Franco Locci riposa sotto l’ombrellone con in mano una bottiglia di birra durante una delle gite al mare organizzate per gli anziani: «Ma un folto gruppo di questi mi esorta ad unirsi a loro per costruire un castello di sabbia. - racconta divertito Locci - Lo scorso anno li rimproveravo di non poter entrare in acqua se non tre ore dopo il pasto. Si saranno voluti vendicare». Il parroco della chiesa di San Pio X in occasione dell’accordo fra il Comune e la Diocesi per l’organizzazione delle visite guidate a pagamento nella cattedrale, nei musei diocesani ed in altre quattro chiese, chiede al Cardinale Arrigo Miglio di poter inserire nel progetto la propria parrocchia ed il rispettivo oratorio: «I lavori di Max Piga, alcuni presenti proprio nel nostro oratorio. - spiega don Giorgio Fois - valorizzano le belle risorse della comunità cittadina». Le 100 vignette saranno esposte i primi tre giorni di dicembre nel centro Culturale di via Cattaneo.

