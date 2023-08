«Racconto la mia Africa ai turisti» 

“Bitulera”, ovvero giramondo. E mai nome è stato più appropriato per il B&B aperto da poco più di un mese a Ghilarza. Non solo stanze e colazioni ma un luogo che racconta le storie di tutti i popoli. Ad aprirlo Ilaria Onida, classe 1979, rientrata nella sua terra natale dopo aver girato il mondo e soprattutto dopo trascorso oltre 15 anni in Africa sub-sahariana, operando in progetti di cooperazione internazionale.

I viaggi

Conseguita la laurea in Pedagogia a Cagliari, a Roma si è specializzata in cooperazione internazionale e diritti umani. «Un professore che si occupa di consulenze per alcune Ong cercava qualcuno che parlasse portoghese e fosse pronto a partire in Angola per un progetto umanitario. Su 44 studenti ero l’unica che parlava quella lingua. Così ho discusso la tesi, sono rientrata qualche giorno in Sardegna e poi sono partita», racconta dal suo B&B in via Valle D’Aosta. In Angola, e non solo, Ilaria trascorre dieci anni lavorando anche tra i Masai. Coordina progetti per aprire strutture sanitarie, scavare pozzi, contrastare la denutrizione.

La missione

«Mi sono sempre occupata del ramo sanitario. Ero lì quando è scoppiata prima l’Ebola e poi il Covid. Gli anni trascorsi in Africa - prosegue - sono stati edificanti ed è proprio in quelle terre che col passare del tempo è nata l’idea di aprire Bitulera». Anni intensi, non semplici. «Impari ad accettare la diversità in tutte le sue sfumature, a conciliare l’adrenalina di alcune situazioni con i ritmi lenti, completamente diversi dai nostri». Poi il rientro a Ghilarza, per problemi di salute.

La ripartenza

Ma il richiamo per aiutare il prossimo è troppo forte. Trascorre un anno in Sicilia, ad accogliere migranti. E poi riparte in Mozambico. La sua salute la costringe però a rientrare è così quell’idea cullata in Africa diventa realtà con l’inaugurazione di Bitulera. Un luogo che racconta i mondi visti da Ilaria, un luogo dove l’Africa e la Sardegna si fondono in un unico abbraccio.

«Punto di scambio»

«Bitulera deve essere un punto di scambio, un luogo dove, come nelle sere in Africa, ti fermi ad ascoltare e parlare. Qui si intrecciano varie culture. Bitulera è anche il nome con il quale da piccola mi chiamavano mia madre e mia nonna, ero sempre pronta a scoprire, curiosa di tutto». E Ilaria pensa anche alla valorizzazione del territorio. «Ha tanto da offrire per le bellezze che raccoglie ma anche per i vari eventi che si organizzano».

