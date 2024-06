Raccontò la malattia col sorriso, addio a Claudia Puddu 

«Ho il cancro ma non sono il cancro». Così si era presentata Claudia Puddu, meglio conosciuta come "ClaudiaSun, nel 2018 quando, dopo aver scoperto di avere un tumore metastatico, ha dato vita al suo blog “Be-Positive”, con l’obiettivo di trasmettere serenità e positività a chi come lei stava affrontando le cure contro la malattia. Da ieri Claudia non c’è più, è morta all’età di 42 anni.

E la città è costretta a dire addio a quella donna, forte e sempre sorridente, capace di trasformare il suo percorso di cure e sofferenze in un mondo di colori e speranza, promuovendo con tutti i mezzi possibili il messaggio di “Be-positive”. «Siate la prima persona ad offrirvi un sorriso», è il messaggio che appare nella home di #BePositive. Quel sorriso contagioso a cui lei non ha mai rinunciato, neanche quando le cure sono state più dolorose della sua infinita forza.

«Cari cittadini, oggi la mia anima ha lasciato questo corpo per intraprendere un nuovo viaggio. La città del BePositive continuerà a crescere ed accogliere tutti coloro che come voi vorranno percorrere le strade dell'essere bene. Vi abbraccio tutti e ricordatevi che la cura migliore è prendersi cura di sé», è il messaggio comparso ieri nelle sue pagine social, lasciando tutte e tutti un po’ orfani di quella donna capace di fare rete e coltivare positività. Non è un caso, infatti, che #BePositive, nato quasi per gioco, ha visto la sua community crescere sempre più, diventando un punto di riferimento per tante e tanti.

Per come l’abbiamo conosciuta, Claudia oggi non vorrebbe vedere lacrime e occhi tristi, vorrebbe che ognuno di noi continuasse a coltivare un mondo di colori e sorrisi. Per questo i suoi cari invitano chiunque vorrà salutarla, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Elena a Quartu a indossare abiti con i colori del “BePositive, i colori della Vita!”. Mentre per coloro che vorranno porgerle un fiore, potranno farlo sotto forma di donazione all'associazione.

Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti, che possono essere riassunti nella frase: «Hai reso migliore ognuno di noi. Grazie Claudia».

