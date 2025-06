«Racconto il mio paese e scuoto le coscienze» 

Un passato e un presente che si intrecciano, guardando con speranza e fiducia al futuro. Nel ricordo, nella memoria e nel “qui e ora”, si rinsaldano le radici solide dell’identità personale e collettiva, attraverso le linee, i concetti e i colori. L’arte del disegno, della pittura e della scrittura sono per Francesco Pitzanti il fulcro e la fusione tra ieri, oggi e domani, un invito a riflettere sul valore profondo dell'identità e della cultura.

L’arte e i messaggi

Da Sestu, la sua città natale, Pitzanti trae ispirazione per raccontare non solo il suo territorio, ma anche le dinamiche sociali e i temi universali che attraversano il mondo. Con la sua sensibilità artistica, traccia un ponte tra ciò che è stato e ciò che è, usando l'arte come linguaggio per esplorare e dare voce alla realtà che ci circonda.

Sono più di 50 le opere, di diversa natura, che si susseguono come un orologio preciso, adornando dal 2023 una parete di via Parrocchia, scandendo eventi sociali e visioni, costituendo una vera e propria forma di comunicazione visiva.

La tragedia di Gaza

In quest'ottica, procede il suo impegno artistico e di sensibilizzazione contro il genocidio del popolo palestinese, proponendo una visione più ampia: un appello alla pace tra i popoli. La sua opera “La madre di Gaza”, esposta nel dicembre 2023, ha segnato l'inizio di un ciclo di lavori. Da allora, Franti (il suo nome d’arte), ha dato vita a una produzione continua, come egli stesso afferma, «perché è necessario tenere viva questa tragedia, per non dimenticare e per fare qualcosa».

Proprio in questi giorni, ha affisso una nuova tela che ritrae – secondo la sua sensibilità e il suo sguardo – il dolore straziante di Alaa al-Najjar, donna, madre, moglie e pediatra di Gaza, che ha perso nove dei suoi dieci figli durante un raid, mentre si prendeva cura con amore dei figli delle altre madri. L’immagine, accompagnata da una didascalia toccante, si inserisce idealmente nel contesto della manifestazione “Sestu po sa Palestina”, che si è svolta venerdì pomeriggio. Da settimane, la città si è colorata di bandiere palestinesi e della pace, sudari che esprimono lutto per le vittime, solidarietà con il popolo palestinese e una richiesta corale per il cessate il fuoco.

Paesaggi e strade

Persone, luoghi dell’infanzia, paesaggi, strade, case, tracciate con precisione nero su bianco o con i colori ad olio per preservare la memoria visiva di un passato che continua a vivere in “altra forma e dimensione”. «Sono autodidatta, faccio un altro lavoro, dipingo per passione, cercando di restituire quei luoghi che hanno segnato la mia crescita e che continuano a vivere dentro di me». Ne sono una testimonianza la ricostruzione della mappa di Via Parrocchia, i ritratti di famiglia, del vicinato, dei rituali tradizionali che offrono anche una lettura antropologica, culturale e comunitaria sestese. «Ho realizzato queste opere per arricchire la storia di Sestu. Sono nato e vivo qui e nel mio piccolo, volevo poter far conoscere e innamorare i sestesi e chi non è di qua». Dalle opere sestesi è scaturita la mostra “I luoghi del mio tempo”. Un passato e un presente che s’intrecciano di continuo, come le mani, simbolo dell’espressività e del comunicare. “Mani che si incontrano per fare la pace, che si cercano per darsi conforto, mani di uomini, donne e bambini che chiedono protezione, in fuga da case e città distrutte dalle guerre” sono le parole scelte con cura dall’artista e che fanno da “corredo” a uno dei tanti quadri affissi. Un'arte accessibile a tutti, che ha l'intento di far emergere e denunciare, le dinamiche che attraversano la società, come sottolinea lo stesso autore «Il mio è un modo semplice ed diretto per arrivare a tutti. La cosa che più mi interessa è che le mie opere possano suscitare la riflessione e anche lo scambio di opinioni con la speranza di un futuro migliore».

