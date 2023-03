«Raccontiamo la città con i nostri quadri» 

Dipingono “all’aria aperta” i paesaggi asseminesi, riproducendoli dal vero su tela, come gli impressionisti francesi dell’800. Si chiamano Raffaele Secci e Paolo Demuro, i pensionati immortalati una domenica mattina di marzo da uno scatto fotografico che li ritrae di spalle, seduti su due seggioline, davanti alla Chiesa di Sant’Andrea. Si divertono a dipingere all’aperto, sono amanti della natura e in macchina hanno sempre un cavalletto da trasferta così da potersi fermare al volo in caso di ispirazione per mettere su tela la vera essenza delle cose.

La passione

Cresce il numero di appassionati della pittura all’aria aperta che sta prendendo piede nella cittadina, come un nuovo hobby da seguire. «L’iniziativa – dichiara Raffaele Secci, medico di famiglia in pensione - è partita a dicembre con il gruppo Facebook “Pittori en plein air”, in francese perché questo era lo stile pittorico degli impressionisti che dipingevano all’aria aperta, cogliendo la luce e gli aspetti più evidenti del paesaggio». Con cavalletto alla mano, tubetti colorati e pennelli, hanno catturato la luce, il sentimento di un momento e i segni dell’uomo sulla chiesetta appena “restaurata”. «Cercavamo – dichiara Paolo Demuro, operaio in pensione - un’occasione e abbiamo scelto quella chiesa che rappresenta per la collettività un patrimonio da conservare per testimoniare la storia del tempo. L’avevo già dipinta in passato, questa è “l’evoluzione”, chiamiamola così, in cui si vedono le differenze, tra due momenti diversi, derivate dai cambiamenti che hanno modificato lo stato del luogo e dell’essere». L’arte è custode della memoria: «a parer mio alla chiesa - dichiara Secci - l’intervento di restauro non ha restituito la sua immagine originale». Dipingere in mezzo alla natura è anche un modo diretto per riappropriarsi dell’ambiente. Diverse le tematiche previste per la crescita del gruppo con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

Arte e ambiente

«Abbiamo deciso – dichiarano i pittori - di esprimere le meraviglie di Assemini: non solo monumenti, ma anche le bellezze naturalistiche. Se non recuperiamo e salviamo l’ambiente non ci salveremo neanche noi». La pittura all’aria aperta consente di condividere con altri una passione che non necessariamente va coltivata in solitudine. «L’arte – dichiara Secci - aiuta la nostra salute. È ormai comprovato da innumerevoli esperienze l’effetto benefico che provocano le attività artistiche: tutto può aiutare, in modo positivo, per prevenire le malattie, oltre che a migliorare la qualità di vita». Con l’arrivo della bella stagione aumentano coloro che vorranno cimentarsi l’arte: «Il prossimo ritrovo è previsto per l’ultima domenica di marzo a Santa Lucia».