«Raccontiamo insieme la storia mineraria» 

Si innamora della Sardegna e della storia mineraria di Nebida, frazione di Iglesias, che elegge come sua terra di adozione e decide di fare la sua parte per valorizzarla. Elena Dicuonzo, imprenditrice milanese, ha fatto questa scelta e ha trovato come alleata l’associazione dei minatori di Nebida con la quale sta dando vita a un progetto che permetterà di ripercorrere un viaggio affascinante nella storia e nella memoria di questi luoghi.

Lo stabile

Il progetto ha trovato sede in un vecchio locale del paese che l’imprenditrice ha decusi di trasformare un un info-point, un punto di informazione ma anche e soprattutto, di divulgazione della storia mineraria del paese e del territorio dell’Iglesiente. Un progetto che trova come sostenitori anche il Comune, la Fondazione Cammino di Santa Barbara e il Parco geominerario. Non è un caso che il locale sia stato scelto adiacente alla più vecchia e antica miniera del paese e che l’entrata della galleria possa essere osservata dai visitatori attraverso la realizzazione di un' ampia vetrata che sia affaccia sulla bocca della miniera. L’info-point, dunque, non è solo finalizzato a garantire una maggiore informazione luoghi d’interesse e possibili escursioni, ma è un punto di incontro, di divulgazione e di conoscenza della storia mineraria raccontata da chi in miniera ha lavorato. «Questa idea – spiega l’imprenditrice – è dedicata soprattutto ai più giovani, ma anche al semplice turista, al pellegrino, al viandante. È un modo per conoscere dalla voce dei protagonisti la storia di questa terra, i tanti sacrifici, e il duro lavoro che veniva svolto dai minatori»

Il giornalino

Uno sguardo lanciato al futuro, quello di Elena, che ha persino realizzato un giornalino da divulgare nelle scuole e fra i più piccoli, per divulgare la storia mineraria di Nebida e dell’Iglesiente. La collaborazione con l’associazione dei minatori è stata fondamentale per la realizzazione del progetto: «Sono molto felice - ha raccontato il presidente della associazione Andreano Madeddu - di avere avuto l’occasione insieme ai miei amici e compagni, di lavorare a questo progetto. Per noi è un motivo di grande impegno sociale divulgare la storia mineraria del nostro paese e della nostra terra. Ci sono cose che soltanto chi ha lavorato fra queste miniere può conoscere. Noi ci impegniamo moltissimo, curiamo conferenze, presentiamo libri, come l’ultimo sulla attività estrattiva di San Benedetto. Ma questa è una occasione per incontrare i più giovani e per tramandare la nostra memoria». Nel cuore di Nebida si potrà non soltanto ricevere dettagliate informazioni, ma visitare un luogo speciale dove la storia incontra la sua più autentica memoria, e dove la conoscenza nasce da un sapere profondo legato ai sentimenti e alle emozioni delle persone.

