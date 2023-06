“Racconti nel parco”, si parla di Alzheimer  

Si parla di Alzheimer domani alle 18 a “Racconti nel parco”, la rassegna organizzata dagli assessorati comunali al Verde e alla Cultura e in programma ogni mercoledì all’Orto dei Cappuccini. Protagonista della serata è Carmen Salis, che ha scritto “Gianna. Lei era mia sorella”.

La storia – si legge nella presentazione – è quella di una donna alla quale il destino ha riservato un futuro difficile da gestire. La scrittrice in questo romanzo regala una storia incredibilmente bella e dolorosa allo stesso tempo. Racconta magistralmente la storia della sua famiglia, una famiglia umile e dignitosa che è costretta a fare i conti con un nemico infimo. Per combattere il nemico bisognerebbe conoscerlo, ma purtroppo i disturbi mentali non sono semplici da comprendere.

La protagonista del libro era affetta da disturbo bipolare. Dalla letteratura si sa che è un disturbo caratterizzato dall'alternanza di stati d'umore eccessivamente alto (mania) e patologicamente basso (depressione). Ma Gianna non era solo bipolare: lei era grande nell'anima, oltre ogni più futile constatazione del suo essere, ed è questo che Carmen Salis vuole trasmettere, a chi leggerà la sua storia. Tutto il bene serbato in fondo al cuore da quella straordinaria donna che era, è, e sempre sarà Gianna. Questo libro in ogni passo regala emozioni sorrisi amari e pugni nello stomaco, ma ancora di più regala amore. Con quest’opera Carmen non ha solo mantenuto in vita il ricordo di Gianna ma ha regalato una sorella a tutti. «Gianna è la sorella di ognuno di noi».

