Racconti nel parco, incontro con Oppo 

Domani alle 18 nel punto ristoro del Castello di San Michele riprende la rassegna “Racconti nel parco”.

La poetessa Graziella Oppo dialogherà con Alessandra Sorcinelli su “Senza corazze”, «un testo poetico-letterario in cui arpeggia la concezione dell'amore visto e vissuto come del tutto slegato dal possesso», spiega l’autrice. «Come una irrefrenabile ricerca esistenziale uno stato di grazia dello spirito e dei sensi, che trova in esso il proprio appagamento e che finisce con l'abbracciare il mondo intero. Il mescolare la prosa con la poesia è sempre stato il live-motive di intere generazioni di scrittori, quasi a rendere il verso poetico più reale, più linguaggio parlato, senza lederlo, né esplicarlo».

Nel corso dell’iniziativa ci sarà un accompagnamento musicale con il cantautore Paolo Spinnato Olla.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i cittadini e lettori di tutte le età.

«I parchi e le aree verdi cagliaritane consentono un multiforme utilizzo: in questo caso, la scelta è coniugare la bellezza del nostro verde a quella dei libri dei nostri autori locali», ha spiegato il vice sindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’iniziativa.

«Da tanti anni il Colle di San Michele costituisce un importante polo storico e culturale cittadino, che sarà casa accogliente per gli autori che presenteranno le proprie opere», ha aggiunto l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

