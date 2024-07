“Racconti nel parco”: incontro con Congiu 

Appuntamento domani alle 18 all'orto dei Cappuccini, in viale Merello 59, per trascorrere una serata all'insegna della letteratura con un rinfresco conclusivo.

"Aperitivi letterari nel Parco", è il titolo dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'associazione Cittadinanzattiva e il Comune, con il supporto del Mondadori Bookstore di via Roma e della Regione. Progetto che vede protagonisti decine di autrici e autori sardi con le loro opere, incorniciate da un'area verde storica della città, il roseto dell'orto dei Cappuccini.

L'ultimo incontro della stagione ospiterà Daniele Congiu, classe '64, autore di “Erano gli anni”, romanzo al centro dell'evento di domani. Con lui dialogherà Roberto Delogu, avvocato e scrittore, le letture saranno a cura dell'attrice Consuelo Melis.

Il romanzo

In un racconto intenso, un bambino di dieci anni narra le vicende di una dinastia familiare caduta in rovina, tra il buio dell'inverno e la luce estiva del mare di Cala Cipolla. La storia, che alterna epoche e personaggi, attraversa le due guerre mondiali fino al fascismo, per poi passare dagli anni '60 all'era del web. Nel contesto di un quartiere periferico nella Cagliari del primo Novecento, il piccolo protagonista dipinge un quadro di una società un po' sgangherata, che passa dall'eccesso di violenza all'umanità più pura. Una volta adulto affronta la quotidiana battaglia del duro confronto con le generazioni passate, si parla del rapporto tra padri e figli, di bullismo, fame, povertà, ma anche della volontà di reagire per costruire un proprio universo in cui finalmente sentirsi liberi. L’ingresso è libero e gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA