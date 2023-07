Racconti nel parco, domani c’è Martis 

Per la rassegna “Racconti nel parco”, domani alle 18 all’Orto dei Cappuccini (viale Merello 59) appuntamento con lo scrittore Matteo Martis che dialoga con Bepi Vigna del suo “Anime erranti”. L’appuntamento è curato dagli assessorati comunali al Verde pubblico e alla Cultura.

La storia

1943, Monastir. Mallena, vecchia misteriosa e sfuggente, torna in paese durante la festa di santa Lucia, alla ricerca del neonato che aveva salvato dalla morte ventuno anni prima e rievocando la maledizione pronunciata dalla giovane Lia poco prima di morire dando alla luce il bambino: “mio figlio mi vendicherà”. Il ritorno di Mallena cambierà le sorti di quel neonato ormai uomo, di un’intera comunità ma soprattutto delle persone che avevano causato la morte di Lia. Sullo sfondo della seconda guerra mondiale, amore, sacrificio, vendetta e superstizione ricamano una storia cha ha i colori del sole d’agosto e i riflessi cupi del male che genera altro male.

Anime erranti è una storia di affermazione personale, vendetta, onore, amore e morte. Presenta forti richiami a diversi generi narrativi, da quello storico a quello gotico e di mistero, ma ha come fulcro la rivisitazione di alcuni miti della tradizione sarda e la creazione di nuovi miti. Il mondo e il tempo delle anime erranti sono quelli in cui realtà e superstizione si incontrano provocando grandi cambiamenti nella vita dei personaggi. Essi sono l’emblema della società contadina degli anni quaranta: da un lato ci sono coloro che affrontano con dignità e sacrificio la quotidianità in un periodo storico difficile come quello della seconda guerra mondiale; dall’altro coloro che cercano l’affermazione personale attraverso l’arrivismo.

