Racconti nel parco all’Orto dei Cappuccini 

Maria Serra con “Il Karma del camaleonte” sarà protagonista mercoledì alle 18 all’Orto dei Cappuccini del terzo appuntamento con “Racconti nel parco”, la rassegna organizzata dal Comune con la collaborazione di Cittadinanzattiva.

Lo spazio scelto è quello del Roseto che dà maggiore suggestione alle letture fatte dai vari autori che si alterneranno nel corso della rassegna.

«I nostri parchi si prestano a tante attività ma fino a questo momento il punto debole è stato quello culturale e da qui nasce l’idea di realizzare una rassegna da ospitare in uno spazio verde», ha detto il vice sindaco e assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius presentando l’iniziativa.

«Un modo per valorizzare non solo i nostri spazi verdi ma per dare visibilità ad autori e case editrici meno conosciuti. In una città come Cagliari che è stata annoverata dal ministero delle Attività culturali come una delle città che legge di più», ha aggiunto l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

Per Angius «l’obiettivo è quello di portare avanti la rassegna fino all'autunno ma vedremo strada facendo in base alle condizioni meteo. E la scelta dell'Orto dei Cappuccini non è certo casuale, perché è uno spazio che si presta per questo tipo di iniziative. A Cagliari abbiamo undici parchi ampi e molto vissuti, soprattutto dopo la pandemia. E l'Orto rappresenta uno spazio unico e pregiato, a dimensione di quartiere e con un atmosfera molto riservata. Una sorta di anfiteatro naturale». Per la Consigliera della Municipalità di Pirri, Enrica Fois, «con questa manifestazione abbiamo la possibilità di trasformare un'oasi verde in un'oasi culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA