Racconti in sardo per gli anziani

Il Comune di Guspini, grazie al finanziamento nel progetto “Terras de Marmilla, Linas e Campidanu”, finanziato dalla Regione, ha attivato progetti per promuovere l’utilizzo della lingua sarda nelle scuole, negli uffici e nei centri per anziani. «Il progetto in lingua sarda – spiega Maurizio Murru, responsabile della struttura per anziani “Hotel della terza età” – nasce da una fitta collaborazione con il sistema bibliotecario Monte Linas. Nelle scuole la lingua sarda parlata viene introdotta con un decreto affinché gli alunni possano imparare le basi, noi dell'hotel della terza età con semplici progetti la utilizziamo per mantenere vivo il linguaggio nostri ospiti che l’anno sempre parlata utilizzando modi di dire, preghiere, canti e anche parole che vengono illustrate e supportate».

«Le attività – aggiunge la corresponsabile del centro Tiziana Deidda – vengono svolte grazie alla collaborazione di persone che, nel proprio tempo libero, contribuiscono a far interagire gli ospiti con la realtà del passato, valorizzando con la propria cultura il loro vissuto e dando la giusta dignità alla lingua non solo come mezzo di espressione ma anche come strumento cognitivo. I risultati attesi sono di riuscire a collegare i tempi, recuperando il vocalismo delle parlate locali più utilizzate recuperando parole che ormai non sono più in uso comune e altro come antichi mestieri e tradizioni».

L’iniziativa è stata accolta con soddisfazione dagli anziani per trascorrere tempo ricreativo.

Dal 24 gennaio scorso e fino al prossimo 19 settembre nella biblioteca comunale “Sergio Atzeni” sarà attivo lo sportello di lingua sarda: il pubblico sarò ricevuto due volte al mese, a venerdì alterni, dalle 13 alle 14. La prima attività, programmata per il 7 febbraio, sarà “Ligendi e ciaciarrendi cun is ajajus e is ajajas nell’Hotel della Terza età”.

L’attività sarà svolta a cadenza mensile da febbraio a luglio. Ecco le date già fissate: 7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 9 maggio, 6 giugno e 4 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA