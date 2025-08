“Racconti in cucina” storie dal Guatemala 

Un viaggio alla scoperta delle storie e delle testimonianze di chi ha lasciato la propria terra per approdare in Sardegna, dove ha trovato una nuova casa accogliente. Giulia Salis nella cucina degli ospiti farà una chiacchierata mentre, ai fornelli, prepareranno un piatto tipico della loro terra. Emergeranno le storie personali, gli usi e i costumi di altri paesi e, soprattutto, conosceremo il loro percorso di integrazione, in questa puntata: Juan de Dios Baldussi dal Guatemala.