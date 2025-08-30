VaiOnline
Videolina.
31 agosto 2025 alle 01:01

“Racconti in cucina” con Giulia Salis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento oggi, alle 14.30, su Videolina con “Racconti in cucina” condotto da Giulia Salis, nella foto .

L’ospite è Keita Shimomachi (foto) che arriva dal Giappone ed è in Sardegna che ha scelto di costruire il suo futuro, portando con sé sapori, memorie e un’incredibile dedizione per la cucina. In questa puntata, Giulia Salis raccoglie la sua storia fatta di passaggi, adattamenti e sogni che prendono forma tra i fornelli. Un racconto delicato e potente, dove la distanza si trasforma in appartenenza.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 