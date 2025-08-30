“Racconti in cucina” con Giulia Salis 

Appuntamento oggi, alle 14.30, su Videolina con “Racconti in cucina” condotto da Giulia Salis, nella foto .

L’ospite è Keita Shimomachi (foto) che arriva dal Giappone ed è in Sardegna che ha scelto di costruire il suo futuro, portando con sé sapori, memorie e un’incredibile dedizione per la cucina. In questa puntata, Giulia Salis raccoglie la sua storia fatta di passaggi, adattamenti e sogni che prendono forma tra i fornelli. Un racconto delicato e potente, dove la distanza si trasforma in appartenenza.