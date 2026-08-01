Racconti e concerti per San Bartolomeo 

Tour guidati, racconti con il coinvolgimento del pubblico e concerti narrativi: questi i contenuti degli ultimi due appuntamenti del programma “Kar El – La Città di Dio”, firmato dalla Casa di Suoni e Racconti, che si svolgeranno domani e martedì 11 agosto. La nona e decima giornata si terranno alla Sella del Diavolo, Calamosca e a San Bartolomeo. Sono parte integrante del cartellone dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo Apostolo organizzato dall’omonima parrocchia.

Domani si parte alle 18 in viale Calamosca 50 (fronte Le Terrazze di Calamosca) con il tour culturale guidato sulle tracce della Sella del Diavolo condotto dall’associazione Sardegna - L’Isola che Vorrei e dal ricercatore storico Maurizio Pretta. A seguire, alle 20, nella chiesa di San Bartolomeo si svolgerà lo storytelling Le Periferie del Mare - La Sella del Diavolo, coordinato dal ricercatore storico Maurizio Pretta e che vedrà protagonista l’archeologo Mauro Dadea in una duplice riflessione sulla Sella del Diavolo e sul radicamento del culto di San Bartolomeo in città. Alle 20,30 il concerto narrativo Vieni e vedrai - NeoOratorio dedicato a San Bartolomeo apostolo, un racconto scritto da Andrea Congia e interpretato da Antonio Luciano ed Elisa Zedda e lo stesso Congia. Parola e musica sono curate da Walter Demuru.

Martedì 11 agosto, si inizia alle 19 in piazza San Bartolomeo con il tour culturale Sulle Tracce della Vergine di Lluc. Alle 20, nella chiesa di San Bartolomeo lo storytelling Le Periferie del Mare - Calamosca, condotto da Maurizio Pretta e Mauro Dadea. Alle 20,30 il concerto narrativo Mostrati Madre dedicato a don Giuseppe Frassinetti. In scena gli attori Carlo Porru, Marco Secchi ed Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia.

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