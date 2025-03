Racconti di donne straordinarie 

Ci sono le studentesse giovanissime delle medie con le loro insegnanti, e le signore con i capelli candidi che hanno 100 anni e più. Ci sono le meravigliose campionesse sportive, le artiste con gli strumenti che sembrano magici, le soldatesse della Brigata Sassari portatrici di pace nel mondo e le agenti del Corpo forestale protettrici della nostra terra.

Poi, le amministratrici, la presidente della Regione, le assessore, le consigliere, le sindache, e chi lavora quotidianamente nel Palazzo, giornaliste, impiegate, usciere, cerimoniere.

Ancora, nascoste e invisibili, ma presenti nelle parole commosse di Piero Comandini che è andato a trovarle venerdì dietro le sbarre a Uta, le carcerate, «private della loro femminilità e della loro maternità, sofferenti e ai margini».

La giornata

È cominciata con l’Inno dei Dimonios e si è chiusa con le note di Bach suonate dalla violinista Anna Tifu la manifestazione “Un Consiglio per l’8 marzo”, organizzata anche quest’anno nell’Aula di via Roma e dedicata a “Donne di straordinaria normalità”.

Un percorso – ha spiegato il numero uno dell’Assemblea aprendo l’evento – attraverso le testimonianze di persone che ogni giorno «danno un contributo importante per la crescita della società. Ricordiamo che molti diritti sono ancora messi in discussione».

Sui banchi, in ogni posto, è appoggiato un mazzolino di mimose, Comandini bacia e ringrazia tutte, e alla fine, insieme con Alessandra Todde, regala un bouquet giallo a ogni anziana presente: Gina Malduca di 101 anni, Esolina Matta di 100, la coetanea Biagina Spano, Rita Calledda di 93 e Marisa Moroni di 92. Signore che, insieme a tante altre, sono protagoniste del libro di ritratti di Pierino Vargiu, che con grande ironia ha raccontato ieri le sue avventure nei paesi dell’Isola, tra feste e sagre, a caccia di volti antichi da immortalare.

Gli interventi

Una serie di interventi lungo la mattinata, quello di Giulia Cadeddu, ostetrica e operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, appena rientrata da Haiti; di Stefania Murranca del Corpo forestale, nato dopo la strage di Curraggia dell’83, dove le donne – prime in Italia – sono entrate all’inizio degli anni Novanta e oggi sono circa il 20% del totale.

Quindi è stata la volta delle consigliere regionali Paola Casula (prima cittadina di Guasila), Maria Laura Orrù (anche sindaca di Elmas) che ha ricordato il femminicidio di Francesca Deidda, Camilla Soru. A seguire, le assessore regionali, orgogliose di essere metà dell’attuale Giunta, Barbara Manca (Trasporti), Maria Elena Motzo (Affari generali), Rosanna Laconi (Ambiente), che si è detta «ferita nel sentire una donna dire: armiamo l’Europa», riferendosi a Ursula von der Leyen.

La sindaca di Domusnovas Isangela Mascia ha presentato il progetto “Sa Mariga de S’Aggiuru”, iniziativa di solidarietà nata nel suo Comune che da quest’anno si allargherà all’intera regione.

Per lo sport, un tributo a Marta Maggetti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nel windsurf; alla pallavolista Alessia Orro, anche lei medaglia d’oro lo scorso anno; alla pluripremiata Dalia Kaddari. la sedicenne Laura Frattaroli, reduce da Metz, dove nel meeting di atletica leggera Italia-Francia-Portogallo ha dominato i 400 indoor under 18. Claudia Pinna, mezzofondista del Cus Cagliari, ha parlato dei sacrifici che le atlete devono sostenere per avere risultati importanti.

Per le scuole hanno partecipato, con musica e versi, l’Istituto comprensivo Tuveri Colombo di Cagliari, la Ugo Foscolo, e l’istituto comprensivo Satta Spano De Amicis.

La presidente

Infine, la governatrice Alessandra Todde: «Sento sulle mie spalle la responsabilità di essere la prima donna a ricoprire il ruolo di rappresentare tutti i Sardi», sottolinea. «La prima domanda che mi sono posta come amministratrice è quali strumenti ulteriori è necessario dare alle ragazze e alle donne sarde per poter realizzare le loro aspirazioni e i loro sogni senza scontare vincoli di genere. Qual è la situazione della Sardegna su aspetti pratici che ritengo fondamentali come l’abbandono scolastico e l’occupazione femminile».

Poi racconta quali sono stati i suoi modelli: «Alla domanda del perché una ragazzina di Nuoro voglia partire per occuparsi di programmazione e numeri in una Università fuori dall’Isola, la risposta è: Kathleen Johnson, una matematica, informatica e fisica statunitense. Ispiratrice del film “Il diritto di contare”. I suoi traguardi hanno fatto la storia». Prosegue: «Siamo poco interessate a Cenerentola e molto di più a capire come liberarci dalla trappola delle favole interiori e diventare noi eroine delle nostre storie. Biancaneve la lasciamo nel bosco e noi ci occupiamo di studiare Joyce Lussu e Nadia Gallico Spano, protagoniste il 9 marzo 1952 del primo congresso delle donne sarde».

Le Oss

Intanto, fuori dal Palazzo prosegue il sit-in degli operatori sociosanitari della Asl di Cagliari che chiedono la stabilizzazione, organizzato da Usb Sanità, 24 h, di notte al freddo sotto una tenda. «Ci aspettavamo almeno un saluto istituzionale in questa giornata dal forte valore simbolico» – dicono le donne del gruppo – «invece siamo state dimenticate e ignorate. Chiediamo, ancora una volta, dignità e giustizia, un lavoro stabile che ci consenta di guardare in faccia serenamente i nostri figli e garantire loro un futuro».

