Racconti di donne in 34 opere d’arte 

È il racconto del lungo e complesso processo intrapreso per incrementare il potere di controllo sulle proprie vite, per compiere scelte strategiche a loro favorevoli, volte a raggiungere il proprio potenziale. Questo il significato delle opere di 34 artiste esposte fino al 9 marzo all’Hotel Italia.

La mostra “Women Empowerment” è stata inaugurata nei giorni scorsi ed è curata da Caterina Ghisu e Simone Mereu Canepa. Le opere scaturiscono, come evidenziano gli organizzatori, «dalle riflessioni sul modo in cui le artiste guardano alla consapevolezza femminile nel presente, ma anche in una prospettiva futura, in cui raccontano il rapporto con il corpo e la loro autostima, il diritto di determinare scelte, di decidere della propria vita, privata e lavorativa, la capacità di influenzare la direzione del cambiamento sociale per creare un sistema più giusto ed inclusivo».

Queste le artiste: Giuseppina Arangino, Barbara Ardau, Pietrina Atzori, Giulia Baita, Elisabetta Cabras Mannu, Anna Maria Caracciolo, Emanuela Cau, Samoa Cocco, Tiziana Contu, Mara Damiani, Cristina Dell’Orfano, ELS, Elisabetta Falqui, Viviana Fernandez Nicola, Lea Gramsdorff, Gabriella Locci, Laura Locondro, Monica Lugas, Beatrice Marinoni, Maria Grazia Medda, Michela Mereu, Mirella Mibelli, Roberta Montali, Roberta Napoli, Nikzone, Veronica Paretta, Valeria Pesce, Paola Pinna, Stefania Polese, Laura Saddi, Tiziana Sanna, Mabi Sanna, Rosaria Straffalaci, Lucia Vallifuoco.

