Racconti al tramonto al Nuraghe Diana 

Nuovo weekend alla scoperta del Nuraghe Diana, con la rassegna Incanti che proseguirà sino a fine estate. Ieri l’appuntamento con “Scientzia in bidda on the road”, tra yoga, meditazione sonora al tramonto, live painting, osservazioni al telescopio e racconti.

Oggi nuova tappa, alle 20,15, con un’iniziativa legata alla letteratura: “Contus e contixeddusu”, che rievoca personaggi e luoghi del secolo scorso, prendendo spunto da “Poesie” di Teresa Mundula Crespellani. L’evento è ideato e realizzato da Pietro Porcella (teacher, journalist, speaker, composer), che legge in lingua sarda e commenta in italiano e in inglese alcuni brani dal libro dell’autrice isolana. Infine domani il terzo appuntamento nel sito monumentale di Is Mortorius, con inizio previsto sempre per le 20,15. In programma c’è la conferenza “Tra Domus de janas e nuraghi in Trexenta”, con l’archeologa funzionario della Soprintendenza di Cagliari Emina Usai. La conferenza permetterà un excursus, un viaggio in alcuni siti archeologici del territorio sardo. E come sempre - prima degli spettacoli - sarà possibile approfondire storia, arte e segreti del nuraghe affacciato sul Golfo di Cagliari grazie alle visite guidate dell’archeologa e direttrice artistica della rassegna Patrizia Zuncheddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA