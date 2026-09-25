«Raccontateci il mostacciolo» 

Due giorni fa hanno annunciato la sagra, con l’obiettivo di ridare vita al dolce tipico della città, ormai scomparso. Ora invece lanciano un appello: «Aiutateci a raccontare la storia del mostacciolo». La richiesta arriva dalla Pro Loco di Oristano guidata dalla presidente Ilaria Canu. L’associazione chiede aiuto ai cittadini per recuperare foto storiche e recenti degli artigiani di questo dolce per costruire una mostra dedicata a una delle eccellenze della tradizione oristanese. Tutto il materiale servirà in occasione della sagra per realizzare un’esposizione dedicata alle persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a mantenere viva l’antica arte della produzione del mostacciolo. Dolce che ormai si trova per lo più nei banchi del supermercato, preparato con una procedura industriale e, spesso, anche lontano dal capoluogo.

La mostra

L’obiettivo è raccogliere fotografie storiche e recenti, immagini di laboratori, botteghe, momenti di lavorazione, ma anche semplici fotografie di famiglia che raccontino il legame tra le persone e questa antica tradizione. «Vorremmo costruire una mostra che non racconti soltanto un prodotto, ma le persone che, con il loro lavoro e la loro passione, hanno tramandato questa tradizione – spiega Ilaria Canu – Per questo chiediamo alla città di aiutarci a recuperare fotografie che rischiano di rimanere custodite nei cassetti. Ogni immagine può diventare un prezioso tassello della memoria collettiva». Non si cercano solo fotografie antiche, anche immagini degli ultimi decenni. Un modo per contribuire a raccontare l’evoluzione di questa tradizione, mostrando volti, gesti, strumenti e luoghi della produzione del mostacciolo.

La richiesta

La Pro Loco invita chiunque possieda fotografie, documenti o immagini significative a condividerle con l’associazione, affinché possano essere valutate e inserite nel percorso espositivo. L’iniziativa vuole essere un viaggio nella memoria, attraverso le immagini di chi ha dedicato tempo, lavoro e passione alla produzione del dolce, valorizzando un patrimonio gastronomico e culturale che appartiene alla storia di Oristano. Chiunque abbia fotografie da mettere a disposizione può contattare la Pro Loco indicando, se possibile, il nome delle persone ritratte, l’anno e il luogo in cui è stata scattata la fotografia e ogni altra informazione utile a ricostruirne la storia, scrivendo a info@prolocoristano.it. «La memoria del mostacciolo – conclude Canu – è la memoria della nostra comunità. Aiutateci a raccoglierla e a raccontarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA