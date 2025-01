Raccontare la città attraverso la fotografia 

Si chiama “Riscatti urbani” il programma promosso dall’associazione Arvéschida inserito tra i progetti di coesione sociale, sotto la supervisione dell’assessorato alle Politiche sociali e generazionali del Comune. Un laboratorio rivolto a giovani e adulti che permette ai partecipanti di riscoprire la città attraverso la fotografia.

Dopo aver appreso le basi teoriche del mezzo fotografico, anche con l’uso dello smartphone, si passerà alla ricerca d’archivio di immagini della città: come sono cambiate le piazze, le vie e gli edifici che viviamo oggi? Dopo aver individuato i luoghi simbolo, si procederà alle sessioni di fotografia sul campo, per poi creare insieme un racconto visivo che sarà trasformato in mostra fotografica.

Arvéschida, che in sardo significa alba, è un’associazione culturale che si occupa di audiovisivo e nuovi media: tra gli scopi principali ci sono la diffusione della cultura cinematografica, la promozione e la diffusione della cultura sarda e italiana attraverso l’uso dei nuovi media e del linguaggio audiovisivo.La partecipazione al progetto Riscatti urbani - che partirà in primavera con il laboratorio - è gratuita e si rivolge a tutte le fasce di età, a giovani, anziani e a tutte le persone interessate al tema della fotografia, con residenza in città.

