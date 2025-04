Raccontare il vino, esperti in cattedra 

Un primato nel primato. Per la prima volta l’università cittadina, unica in Sardegna ad avere il curriculum di Viticoltura ed enologia, organizza un corso breve sulla comunicazione del vino e del territorio, «per formare le competenze per rendere il messaggio più attuale, coinvolgente e capace di emozionare consumatrici e consumatori», sottolinea Francesco Asquer, direttore del Consorzio Uno che gestisce i corsi. E tra i tanti ospiti non mancherà il cantautore artista, Piero Marras.

L’iniziativa

“Le parole del vino: nuove grammatiche per il marketing del vino e del territorio” è il titolo della spring school organizzata in collaborazione con il giornalista Roberto Ripa e il patrocinio dell‘Università di Sassari e dell’Associazione italiana degli enologi ed enotecnici e con il supporto di Fimioa, dell’azienda Su’entu di Sanluri e della Cantina del Rimedio. «Saranno coinvolte personalità di spicco del mondo del vino come il critico internazionale Luca Gardini e il poeta, artista e cantautore Piero Marras, il presidente di Assoenologi Sardegna Mariano Murru, nonché aziende partner della produzione d’eccellenza in Sardegna», precisano da Consorzio Uno.

«Anello debole»

«Alla base di questa iniziativa c’è la consapevolezza maturata negli anni che l’anello debole del mondo vitivinicolo, forse non l’unico ma di certo il più sofferto, è proprio la comunicazione, il modo di raccontare il vino – si legge in una nota di Consorzio Uno – La necessità di potenziare e rinnovare le parole del vino è ormai esigenza essenziale».

Il programma

Cinque gli appuntamenti, per 15 ore complessive, che si svolgeranno nella sede del Consorzio Uno ma anche nell’azienda Su’entu a Sanluri. L’iniziativa è riservata agli studenti di Viticoltura ed enologia, ai laureati ma anche a operatrici e operatori del settore. Si inizia martedì 13 alle 16 con Roberto Ripa che spiegherà “Perché un corso sulla comunicazione del vino”; il giorno dopo alle 17 la lezione evento “Io mi racconto” con Piero Marras sul palco. Giovedì 15 alle 16 Mariano Murru, direttore tecnico Argiolas e presidente regionale AssoEnologi, parlerà su “L’enologo racconta il vino e il territorio” con l’intervento di Pietro Pulina, professore di Economia all’Università di Sassari e il giovedì successivo alle 16 “A lezione di vino” con il critico internazionale, Luca Gardini. Infine venerdì 23 alle 10 si svolgerà la masterclass nell’azienda Su’entu a Sanluri “Marmilla, meraviglie in un calice”. Per partecipare occorre compilare il modulo sul sito di Consorzio Uno, entro domenica. Per informazioni 0783.775531».

