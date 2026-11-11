Raccontare il teatro ai nostri bambini Un gioco di “Trattini” e circus tragicomedy 

Prosegue il viaggio di “Trattini 2026”, il festival del Teatro di Sardegna dedicato alle arti performative per bambine e bambini, in programma fino al 17 dicembre tra Cagliari, Nuoro e Oristano. Una terza edizione che amplia tempi e spazi della manifestazione, proponendo un articolato programma di spettacoli, laboratori, percorsi formativi e occasioni di confronto, curato da Valentina Salis, che mette in relazione arte, infanzia e comunità.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì e sabato con “Going Nowhere”, della compagnia danese Out of Balanz. Venerdì mattina lo spettacolo sarà proposto in una replica riservata alle scuole, mentre sabato, alle 17, arriverà alla Manifattura per un incontro aperto al pubblico, rivolto a spettatrici e spettatori dai 10 anni.

Con “Going Nowhere” la compagnia porta in scena una riflessione ironica e sorprendente sulla dipendenza dalla tecnologia e sulla progressiva perdita della capacità di concentrarsi, ascoltare e vivere il momento presente. Una circus tragicomedy senza parole che intreccia body percussion, manipolazione di oggetti e danza acrobatica, affidando al corpo e al movimento la capacità di raccontare e coinvolgere. Un linguaggio immediato e accessibile che invita a riscoprire il valore dell'attenzione, della relazione e della presenza.

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