Selargius.
21 dicembre 2025 alle 00:32

Raccontare il passato di “Ceraxus” ai giovani, al via il progetto 

Raccontare il passato del paese diventato città e trasmetterlo ai giovani d’oggi. È l’obiettivo del progetto lanciato dal Comune di Selargius, “Nonni e nipoti in memoria”, finanziato dall’Unione europea.

La missione è ambiziosa: «Raccogliere e conservare le memorie legate ai luoghi del nostro paese, prima che vadano perdute», spiegano dal Comune. «Molti dei nostri anziani conservano ricordi diretti di mestieri, tradizioni, feste e momenti di vita che hanno plasmato l’identità della comunità. Oggi, grazie all’aiuto dei più giovani, possiamo trasformare quei racconti in un patrimonio digitale condiviso, accessibile a tutti e capace di far rivivere la storia nei luoghi reali». Ogni cittadino - viene spiegato nell’avviso - «può partecipare seguendo le semplici indicazioni del kit disponibile sul sito del Comune, nella biblioteca comunale di via Sant'Olimpia, nella biblioteca ragazzi di piazza Si'e Boi, e nella biblioteca di Su Planu. Basta un telefono o un registratore per raccogliere un ricordo, una testimonianza o una breve intervista: i materiali inviati contribuiranno alla creazione di percorsi immersivi e narrativi che permetteranno a residenti e turisti di scoprire la storia locale in modo nuovo e coinvolgente».

