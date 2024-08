Raccontare il cibo sui social (e guadagnare) 

«Quando le persone hanno iniziato a interagire sui miei profili social, ho capito di avere qualcosa di importante tra le mani». Esordisce così Benedetta Canu, 30 anni, titolare del profilo Instagram “Discoverybenny” che ad oggi conta 25,9 mila follower.

Dalle recensioni ai consigli sulla cucina, il suo mestiere consiste nel raccontare il cibo in modo creativo sui social, collaborando con gli imprenditori locali che la contattano per farsi pubblicità. «Il cagliaritano medio, prima di uscire la sera a cena, cerca sempre online un consiglio su dove mangiare, e io sono lì per darglielo».

Le storie

Il fenomeno dei food blogger sta spopolando: sempre più persone si tuffano online per tentare la fortuna, ma emergere nell’oceano di utenti non è semplice. «Dietro un singolo post ci sono ore di lavoro, bisogna sviluppare l'idea, girare i contenuti, montarli e mille altri aspetti. Non tutti sono in grado di farlo» afferma Canu.

Di solito sono i proprietari dei locali a contattare i “content creator” per pubblicizzare i propri prodotti e servizi, con cifre che variano in base alle richieste e al carico di lavoro. «Ricevo proposte da tutta la Sardegna e ho pochi posti a disposizione», racconta Matteo Pintore, 23 anni, gestore della pagina “Untoebisunto” da 170 mila followers, «questo mi permette di scegliere in base a qualità, bontà e perché no, anche budget. Non tutti soddisfano i miei criteri, non basta pagare, faccio sempre una selezione prima di accettare un incarico».

«Non è stato facile all’inizio quantificare il mio lavoro», fa chiarezza Alessandra Fancello, 29 anni, volto di “Letseatcagliari” con 36,5 mila seguaci. «Quando preparo un preventivo metto in conto la quantità di reels e storie pubblicate, unite al tempo impiegato». Porta alla luce anche il problema della trasparenza e della notorietà: «A volte i ristoratori mi riconoscono e mi trattano diversamente. Cerco di evitarlo perché non è corretto nei confronti di chi mi segue e non giova nemmeno ai locali, che creano false aspettative» conclude.

Dal gioco al business

Un loro singolo post può cambiare il destino di un ristorante, eppure alcuni di loro hanno cominciato a postare per svago. «Recensivo i ristoranti sui social per gioco», spiega Pintore, che ha iniziato la sua carriera nel 2019, mosso dalla passione per il cibo. Poi ha intravisto un’opportunità: «Fuori dalla Sardegna quello che facevo per hobby era considerato un lavoro, così mi sono lasciato ispirare dagli altri, mettendoci il mio tocco personale. Ora ho una Srl che dà lavoro a 9 freelancer». C’è chi invece è diventato food blogger per necessità. «Era il 2018 ed ero stanca di vedere sempre i soliti posti, volevo creare un luogo di riferimento per tutti» afferma con orgoglio Fancello. «Prima esisteva una pagina che copriva il cosiddetto "food porn" a Cagliari, che poi ha chiuso. Mi sono chiesta come mai nessuno prendesse il suo posto, finchè non ho deciso di essere io quella ragazza».

I pionieri

Loro sono stati tra i primi a portare il mestiere nell’isola. «Adesso siamo in tanti a farlo, la differenza sta nel modo in cui ci raccontiamo: il mio metodo comunicativo è molto riconoscibile e alla gente piace» ribadisce Pintore. «È una carriera a tutti gli effetti, che richiede tanta dedizione e passione» continua Canu «Chiunque può armarsi di una fotocamera e scattare delle foto ad un piatto, ma non tutti sono capaci di renderlo appetitoso».

RIPRODUZIONE RISERVATA