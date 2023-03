“Raccontando” la vita del paese 

Oggi alle 16.30, nei locali delle ex scuole ci sarà la presentazione del volume di memorialistica storica “Raccontando Villa Verde”, a cura di Sara Melosu. L’organizzazione è a cura della Biblioteca di Sardegna di Cargeghe, che ha la consulenza scientifica del volume, e dell’Editoriale Documenta, che si è occupata di editare il quarantasettesimo volume della collana “Raccontando”. L’opera raccoglie una selezione di testimonianze orali riguardanti episodi di vita degli anziani di Villa Verde, riportando uno spaccato di vita comunitaria dei primi 50 anni del Novecento. La ricerca, svolta in sette mesi, da ottobre 2021 a maggio 2022, ha portato alla stesura di 64 racconti di 30 anziani di età compresa tra i 67 e i 95 anni. Il volume è corredato da 16 fotografie storiche che ritraggono alcuni abitanti del paese. «Ogni pagina di questo libro – spiega Melosu – si basa sulla memoria di chi ha sperimentato in prima persona la quotidianità e la difficoltà di un tempo ormai lontano e descrive un quadro di vita che non è basato su documenti ufficiali, ma sulla semplicità delle vite vissute. Ogni parola è un generoso regalo di chi ha deciso di raccontare e raccontarsi, condividendo con noi, e con chi verrà, le emozioni del proprio cammino di vita». ( g.pa. )

