Raccontaminazioni, in scena Cristina Donà e Saverio Lanza 

Cristina Donà e Saverio Lanza chiudono la seconda serata di Raccontaminazioni, questa sera, al Tonio Dei di Lanusei. I due artisti porteranno in scena il loro Spiriti Guida, un racconto degli incontri musicali e artistici che hanno nutrito la loro anima e contagiato il loro cammino. Spiriti Guida è uno spettacolo che accosta al repertorio di Cristina Donà l’opera degli spiriti guida, che hanno ispirato e contaminato la loro arte. Apre la giornata il laboratorio gratuito Giochiamo con i fumetti, a cura dell’autore Daniele Mocci, nella biblioteca comunale, dalle 9.30 alle 12.30. Nel pomeriggio, l’incontro con l’autrice di La via delle Interferenze, Rossella Faa, moderato da Francesca Lai in aula consiliare dalle 18.30 alle 19.30. (p.cam.)

