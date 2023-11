Raccolto fungo gigante 

In Barbagia è ormai “porcino-mania”. Prima il mega fungo raccolto nei giorni scorsi da Salvatore Crisponi di Lodine. Ora un altro fungo da record trovato da Luca Noli, 27 anni, imprenditore di Tiana.

Agricoltore e coltivatore di funghi cardoncelli, fa della passione per la micologia un vero e proprio stile di vita. «Mentre passeggiavo per i boschi zonali - racconta - sono rimasto colpito nel scorgere un esemplare di larghe dimensioni. Ha pesato un chilo e 800 grammi. Ogni anno in questa stagione dedico il tempo libero a questa passione, a stretto contatto con la natura».

Non è mancato lo scatto fra la boscaglia, immortalando un momento che per Noli resterà certamente racchiuso fra gli annali. Diversi gli apprezzamenti sui social.

