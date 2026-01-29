VaiOnline
Oristano.
30 gennaio 2026 alle 00:29

Raccolti persi e semine a rischio, è emergenza nelle campagne  

Piove da giorni, a tratti anche intensamente, e i terreni dell’Oristanese iniziano ad avere problemi di asfissia nelle colture in campo, soprattutto per le orticole, tanto che si rischia di dover saltare definitivamente le semine in vista della primavera-estate. A lanciare l’allarme i vertici di Confagricoltura Oristano.

«Il ristagno delle acque e il fango che si è creato in seguito alle forti e costanti precipitazioni di queste settimane – ha spiegato il presidente Tonino Sanna – non permettono l’ingresso dei mezzi meccanici nei campi e anche quando, a piedi, si riesce a raggiungere le colture ci troviamo di fronte a piante sommerse da troppo tempo con conseguenti asfissie dell’apparato radicale e condizioni di marciume avanzato. C’è poco da raccogliere».

I danni e i disagi non si registrano solo per i raccolti persi ma anche per le semine, da effettuare in queste settimane. «A rischio sono quelle per le produzioni cerealicole, in particolare grano e orzo, su cui noi agricoltori abbiamo già investito con l’acquisto di tutto il necessario per la stagione in arrivo: dalle sementi ai prodotti agro-sanitari» osserva.Alle criticità causate dalle piogge si aggiungono quelle prodotte da altri eventi climatici estremi come le trombe d’aria che, a pochi chilometri da Oristano, hanno provocato danni infrastrutturali, soprattutto nelle serre. ( m.g. )

