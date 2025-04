Raccolti oltre 100 chili di rifiuti dal rio Matzeu 

Rifiuti a sacchi, un enorme quantità di plastica, e ogni genere di scarto assortito. Ecco il bottino dell’associazione Plastic Free nella sezione di Sestu, che in occasione della Giornata della Terra, domenica mattina, ha pulito il corso del rio Matzeu. Simili iniziative sono state organizzate in tutta Italia e anche Sestu la sezione locale, molto attiva, si è data da fare.

«Abbiamo raccolto 100 chili di rifiuti, tra plastica, vetro, ferro, scarpe, perfino siringhe e vari altri oggetti», raccontano le referenti dell’iniziativa Laura Camboni e Paola Betti. C’era anche qualcosa di pericoloso dunque, non solo per l’ambiente ma anche per le persone. Questa volta in azione c’erano 17 volontari, molti dei quali giovani ragazzi e ragazze, ma non mancavano anche persone più grandi d’età.

«I volontari cambiano ad ogni evento. Noi pubblicizziamo tra amici e social. Inoltre chi ha partecipato a eventi precedenti riceve la mail di evento nelle vicinanze. Tutti i volontari devono iscriversi sulla piattaforma Plasticfree e sono coperti da assicurazione», continua Camboni. «Stavolta prima di iniziare abbiamo osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco. Lui diceva che buttare la plastica in mare è criminale e uccide la Terra».

