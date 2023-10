Raccolti fondi per la ricerca sulla distrofia 

Evento di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare. L’iniziativa di Coldiretti Donne impresa all’ExMè di Nuoro nei giorni scorsi ha registrato molte presenze. Era finalizzata a sostenere l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare della sezione di Sassari.Dall’appuntamento è emerso come la ricerca sia sempre fondamentale nelle scoperte e nelle terapie per il benessere e anche uno spazio di pace tra i popoli. Donne Impresa Coldiretti, rappresentata da Marianna Fancello, ha voluto ospitare l’iniziativa nell’ambito del mercato di Campagna amica proponendo l’acquisto del cofanetto della Uildm e donazioni spontanee.Soddisfatta Gigliola Serra, presidente della sezione di Sassari, che assieme agli altri volontari conta di ripetere l’iniziativa: «La popolazione nuorese è davvero generosa, non solo ha acquistato la scatola ma fatto anche tante donazioni».

