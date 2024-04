Raccolti cinquanta chili di rifiuti 

Diciotto partecipanti (tra loro anche quattro bambini) e circa 50 chilogrammi di rifiuti raccolti in poche ore: sono i numeri della giornata ecologica promossa dall’associazione Plastic Free che ha coordinato le operazioni di pulizia nel parco verde di Santa Mariedda. L’iniziativa è stata riproposta dopo il successo delle giornate ecologiche tenute negli ultimi due anni. «Il nostro obiettivo, ancora una volta, era quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto della natura attraverso la messa in atto di buone pratiche di comportamento», spiega Giulia Caredda, rappresentante dell’associazione Plastic Free di Senorbì. Al termine della giornata sono stati riempiti diversi sacchi di spazzatura: oltre alla plastica sono state raccolte lattine, bottiglie di vetro e altre tipologie di rifiuti. L’amministrazione comunale non si è limitata ad approvare l’iniziativa, ma ha anche concesso il proprio patrocinio per sostenere idealmente il gruppo di volontari. (sev. sir.)

