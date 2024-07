Raccolti 38 sacchi di rifiuti 

Anche una batteria di automobile o di una barca e tre pentole da cucina tra i rifiuti recuperati dai volontari e dai soci di Marevivo, sezione del sud Sardegna, che domenica hanno dedicato il loro tempo e le loro energie a una operazione di pulizia dei fondali del porto commerciale di Calasetta. Tra i rifiuti, plastica, vetro e secco raccolto in 38 sacchi da smaltire nelle discariche autorizzate. Gli operatori sapevano già dalla vigilia che la giornata sarebbe stata impegnativa, ma non immaginavano che sul fondale ci fossero anche 3 pneumatici o copertoni, due grosse funi e, addirittura, una decina di nasse da pesca. «La cosa si ripete all’infinito e ogni volta proviamo un grande dispiacere per il poco rispetto verso l’ambiente e il mare - ha detto il presidente Albano Salis - basterebbe più attenzione e maggiore sensibilità per mantenere il nostro mare pulito, ma purtroppo, così non è». L’intervento si è rivelato indispensabile in una zona portuale importante di Calasetta. (s. g.)

