Raccolti 300 chili di rifiuti a Mari Ermi 

Rifiuti di ogni tipo, per un totale di 300 chilogrammi. Il litorale di Mari Ermi ora è più pulito ed è pronto ad accogliere i primi turisti della stagione. Ieri è andata in scena una nuova giornata ecologica promossa dal Comune di Cabras, guidato dal sindaco Andrea Abis, con l'Area marina protetta del Sinis. Armati di guanti e buste, i volontari hanno partecipato alla raccolta di plastiche e vari rifiuti, talvolta abbandonati dagli incivili e spesso trasportati a riva dalla corrente marina.

La prossima giornata, dedicata a Is Arutas è in programma sabato 3 maggio. In quell’occasione i protagonisti saranno i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Cabras e Riola. Assieme agli operatori dell'Area marina, verrà affrontato anche il problema legato al fenomeno dei furti di sabbia e sarà risistemata quella recuperata durante la scorsa stagione in collaborazione con il Corpo forestale. I ragazzi per l'occasione verranno insigniti del titolo di Sinis sentinels, verrà affidato loro il compito di sensibilizzare parenti e amici sulle buone regole di comportamento del bagnante. ( s.p. )

