Raccolte rifiuti da record ma smaltimento difficile 

Ottima azione di raccolta di rifiuti lungo gli arenili e le coste del Sulcis, ma lo smaltimento rappresenta un serio problema per i Comuni.

L’analisi

È quanto emerso nel corso di una conferenza che si è svolta ieri pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Sant’Antioco. Un’impresa eccezionale quella fatta da marzo 2019 a settembre di quest’anno dall’associazione Marevivo, delegazione del Sud Sardegna che ha raccolto 13.872 chili di plastica, 9.973 chili di vetro e lattine, 9.385 chili di indifferenziato e 15.845 chili di ingombranti e che è stata evidenziata in apertura dei lavori dal presidente Albano Salis. Oltre al brillante risultato, festeggiato alla assieme alla presidente nazionale Rosalba Giugni che, nel suo intervento, ha esortato le amministrazioni a mantenere alto l’impegno per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale, l’occasione è stata utile per mettere a confronto sindaci e loro delegati con l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu. «I piccoli Comuni con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci - ha detto l’assessore - non possono far fronte allo smaltimento di quanto viene raccolto, perlomeno, non sono in grado di poterlo fare da soli. Contiamo molto sulla prevenzione e sui messaggi che passano in tal senso, soprattutto verso le nuove generazioni. I bambini colgono molto più dei genitori l’importanza del mantenere pulito l’ambiente. I Comuni e la Regione tutta raggiunge livelli importanti nella raccolta differenziata con ingenti sforzi che poi vengono vanificati da chi abbandona nei parcheggi piuttosto che nelle campagne».

I Comuni

Nei saluti iniziali, il sindaco Ignazio Locci ha formulato ringraziamenti e anche i problemi derivati da una campagna ambientalista di successo. «La delegazione locale di Marevivo, si è rivelata per noi un valido alleato nel recupero di tantissimi rifiuti - ha detto Locci - ma non nego le difficoltà che abbiamo poi dovuto affrontare per provvedere allo smaltimento. Oggetti addirittura inverosimili, come un nastro trasportatore che con tutta probabilità è stato abbandonato da una nave e che poi è finito a Capo Sperone, recuperato e finalmente smaltito, ma con costi che ricadono poi sulla comunità». Costi extra capitolato per i quali, ed è questo il problema che i comuni evidenziano, ricadono poi sulle comunità locali e che non sempre sono sostenibili con le risorse interne. A seguire, sullo stesso tenore, gli interventi dei rappresentanti dei comuni che erano presenti alla conferenza, Burcei, Carbonia, Calasetta, Nuxis. Nota di merito per Marevivo del sud sardegna. «È una delle delegazioni più attive del territorio nazionale - ha detto la presidente Giugni - la presenza e l’attività con puntualità settimanale, fanno dell’associazione di Carbonia, un’esempio per tutti. Molto bravi nel recupero dei rifiuti e anche nel reclutamento dei volontari».

