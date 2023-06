Raccolte le alghe dalle spiagge, buone notizie per i bagnanti 

Sorpresa per i bagnanti che stanno approfittando di queste giornate di sole per affollare le spiagge: non ci sono alghe nel litorale quartese.

Già da qualche settimana gli operai della De Vizia hanno iniziato a raggruppare le alghe a bordo spiaggia in modo da rimuoverle dall’arenile ma sono appena 50 metri cubi quelli portati via. Merito della quasi assenza di mareggiate che ha dato al litorale un volto nuovo. Qualche anno fa tutto il tratto quartese del Poetto era completamente sommerso dalla posidonia che aveva creato delle dune sulla battigia, a seguito delle forti mareggiate, tanto che era stato necessario ricorrere a una task force di operai per liberare l’arenile.

RIPRODUZIONE RISERVATA