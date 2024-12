Raccolte cinque tonnellate di rifiuti 

Tra i quintali di rifiuti ci sono anche i sex toy. Ne hanno trovato tantissimi i volontari guidati da Cittadinanza Attiva Oikos, soprattutto a Cala Regina. Lo spiazzo a strapiombo sul mare cristallino, continua a essere il regno delle coppiette che però dopo infuocate notti d’amore, a terra gettano di tutto.Non solo giochini erotici, ma anche fazzoletti, preservativi e cartacce varie.

Tonnellate di rifiuti

Da gennaio a oggi nel litorale ma anche in alcune zone del centro e della periferia i volontari hanno rimosso quasi cinque tonnellate (4.800 chili) di rifiuti vari, dando una grossa mano alla raccolta del Comune.

Le zone dove abbiamo raccolto più spazzatura e che da sempre sono quelle più prese di mira dagli incivili ,sono sempre le solite» spiega Michele Randaccio presidente di Cittadinanza Attiva Oikos, «ossia Cala Regina, le pinete di Mari Pintau e le zone prospicenti al Rio Foxi».-E non si pensi che accade soltanto in estate quando tutte queste zone sono frequentate da tantissime persone turisti compresi: le stagioni infatti non fanno differenza e la spazzatura si getta in tutti i mesi dell’anno.«Sempre a Cala Regina» aggiunge Randaccio, «abbiamo trovato anche svariati pezzi auto e moto e parecchio cartongesso».

La mappa

Mari Pintau invece a quanto pare è il regno del vintage: bottiglie di Fanta in vetro degli anni ‘70, brick d’acqua San Giorgio con scadenza 1985, autoradio estraibili, vecchie lattine sempre risalenti a 40 anni fa, più i soliti rifiuti ed ingombranti come ombrelloni e sdraio, ricordo dell’estate passata. Oltre ad alcune copie di quotidiani con in prima pagina Craxi e Andreotti. Stesso bottino anche al parco Parodi di Sant’Andrea dove più volte oltre ai rifiuti, sono stati abbandonati anche dei cuccioli.Cambia l’anno ma nel 2024, così come nel 2023, il Rio Foxi è stato ancora ridotto a un letamaio a cielo aperto. Nelle sue sponde e anche nell’alveo, sono stati trovati e portati via nel limite del possibile, quantità infinite di pneumatici e tutto ciò che il rio trasporta in mare e poi finisce sulle spiagge con le mareggiate.

«La cosa più triste», raccontano ancora i volontari, «a Baia Azzurra, sotto qualche sacco lanciato da bordo strada, abbiamo trovato un guscio di tartaruga purtroppo rimasta intrappolata sotto le stesse buste e una marea di zaini, portafogli e documenti molto probabilmente rubati e una cassaforte ovviamente scassinata. Con il nostro motto “Insieme per un mondo migliore”, ringraziamo tutti i cittadini che si sono uniti a noi per raccogliere i rifiuti e tutti quelli che sostengono la nostra missione».

Il riciclo

Dal brutto però spesso può nascere anche il bello. Alcuni dei rifiuti raccolti infatti sono stati riciclati e trasformati in opere d’arte come lampade e quadri che Oikos ha esposto anche di recente in via Porcu in occasione della festa delle associazioni.

