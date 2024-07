Raccolte 25 tonnellate di abiti usati Il Comune: è un record  

Da quando è partita la sperimentazione, sei mesi fa, sono state raccolte ben 25 tonnellate di abiti usati. La raccolta differenziata degli indumenti usati è stata un successo, con la sperimentazione che si è dimostrata estremamente positiva, grazie alla scelta condivisa fra il Comune e la società Ecotessile. Il risultato ottenuto ha un duplice risvolto positivo, perché oltreché rispondere a una precisa esigenza dell'utenza, che da tempo chiedeva un canale specifico per il conferimento degli indumenti usati, ha di fatto alleggerito la società che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti e lo stesso Comune, consentendo di abbattere in parte il costo di smaltimento.

«Sapevamo che l'utenza avrebbe rispettato le regole necessarie a far funzionare il servizio e garantire il decoro dei siti individuati per il conferimento - dice Toto Listo, assessore all'Ambiente-, siamo stupiti dai risultati ottenuti, visto che mai ci saremo aspettati una quantità di raccolta di queste dimensioni. Un risultato straordinario che conferma ampiamente la bontà della scelta operata insieme alla società che garantisce la raccolta. Ci sembra doveroso ringraziare la cittadinanza che ha contribuito attivamente a raggiungere l'obiettivo. Una collaborazione che sarà potenziata e valorizzata anche per tutti gli altri aspetti della raccolta differenziata, che a breve cambierà pelle con un nuovo progetto che sarà condiviso dai cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA